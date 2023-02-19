США располагают данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

На вопрос о том, как именно может выглядеть возможная поддержка со стороны КНР, Блинкен сказал, что «в эту категорию входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия». Вашингтон «очень четко дал понять» Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран, приводит РБК слова Блинкена.

Госсекретарь утверждает, что у США есть доказательства, что Китай оказывает России нелетальную помощь. Она может включать снаряжение — военную форму или бронежилеты.

Что касается помощи, связанной с летальным оружием, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы они перешли эту черту», сообщают американские СМИ.