НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России

Источник:
РБК
2692 8

США располагают данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

На вопрос о том, как именно может выглядеть возможная поддержка со стороны КНР, Блинкен сказал, что «в эту категорию входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия». Вашингтон «очень четко дал понять» Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран, приводит РБК слова Блинкена.

Госсекретарь утверждает, что у США есть доказательства, что Китай оказывает России нелетальную помощь. Она может включать снаряжение — военную форму или бронежилеты.

Что касается помощи, связанной с летальным оружием, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы они перешли эту черту», сообщают американские СМИ.

Тема: Военная операция на Украине
Кремль ответил на заявление США о Крыме как законной цели
Американский эксперт раскрыл тонкий расчет Путина по Украине
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
Бербок призвала Путина развернуть свою политику «на 360 градусов»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Локоть ответил на критику Брыльски в адрес Новосибирска
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
50
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
36
НАТО расстроило Украину отказом дать истребители
23
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
21
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России
17
Bloomberg заявило о провале западной военной поддержки Украине