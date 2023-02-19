Американский эксперт раскрыл тонкий расчет Путина по Украине

Президент России Владимир Путин во многом оказался прав, планируя специальную военную операцию на Украине, заявил политолог, профессор Гарвардского университета Стивен Уолт своей статье, опубликованной в Foreign Policy.

«Если мы будем честны сами с собой – а беспощадная честность исключительно важна в военное время – нам придется признать, что кое-что в вопросе спецоперации российский президент понял и сделал правильно», — пишет Уолт.

Во-первых, по его мнению, Путин был уверен, что Россия выдержит любые санкции. «И он оказался прав. Спрос на российское сырье достаточно высок. Экономика страны продолжает успешно работать с очень незначительным снижением ВВП», — отметил профессор.

Во-вторых, российский лидер верно просчитал, что народ стойко отнесется к трудностям. Уолт обратил внимание, что даже неудачи на поле боя не изменили настрой россиян. «Для власти Путина не возникло никакой угрозы», — считает политолог.

В-третьих, Путин понял, что другие страны будут отстаивать собственные интересы, и далеко не все осудят его. «Европа, США и некоторые другие отреагировали решительно, но ключевые страны глобального юга и некоторые другие значимые государства (например, Саудовская Аравия и Израиль) этого не сделали», — указал Уолт.

И самое важное, Путин понял, что «для России судьба Украины намного важнее, чем для Запада». «Никто не хочет применять даже одну ядерную ракету, но та сторона, для которой вопрос важнее, будет готова пойти на больший риск — на кону ее жизненно важные интересы», — подчеркнул профессор.