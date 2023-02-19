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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России

Источник:
ТАСС
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Франция никогда не выступала и не станет выступать за полный разгром России, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории. Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — приводит ТАСС заявление Макрона.

За разгром России выступают страны Восточной Европы и руководство Евросоюза. Они уже раскритиковали Макрона за его отказ «унижать Россию».

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По мнению президента Франции, «необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров».

Макрон уверен, что «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы». «Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий», — отметил он.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.

GammiPluh

Зеленский вообще не источник достоверной информации... птица говорун с планеты Блук

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!