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Россияне бросились скупать подделки люксовых брендов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fadchwizo Rodawomt / CC BY-SA 4.0

Россияне в 2023 году стали активно скупать подделки люксовых брендов в маркетплейсах — их продажи выросли в тысячи раз, такие данные приводит аналитический сервиса Moneyplace.

По сравнению с предыдущим годом, продажи подделок Louis Vuitton выросли на 28 300%, Burberry — на 14 900% и Polo Ralph Lauren — на 8450%. Контрафакт чаще всего поступает из Китая, и его поставки увеличиваются с каждым месяцем. Тренд на сознательное приобретение подделок появился в марте 2022 года, отмечают эксперты.

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Появление подделок стимулирует спрос, пояснил «Российской газете» президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, чаще всего встречаются подделки люксовых брендов одежды.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющемся оператором системы маркировки «Честный знак» сообщили, что ситуация должна измениться с 1 марта, когда маркетплейсы начнут передавать в систему «Честный знак» полные данные об обороте товаров.

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Экономика #Торговля
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