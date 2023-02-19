Бербок призвала Путина развернуть свою политику «на 360 градусов»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности призвала президента России Владимиру Путина развернуть свою политику в отношении Украины «на 360 градусов».

Путин «может принять решение изменить курс на 360 градусов, сделать мир мирным и счастливым», — заявила Бербок на панельной дискуссии.

«Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет», — написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие у Бербок знаний из школьной программы.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет», — отметила Захарова дипломат в своем телеграм-канале.