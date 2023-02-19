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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бербок призвала Путина развернуть свою политику «на 360 градусов»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности призвала президента России Владимиру Путина развернуть свою политику в отношении Украины «на 360 градусов».

Путин «может принять решение изменить курс на 360 градусов, сделать мир мирным и счастливым», — заявила Бербок на панельной дискуссии.

«Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет», — написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие у Бербок знаний из школьной программы.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет», — отметила Захарова дипломат в своем телеграм-канале.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.

GammiPluh

Зеленский вообще не источник достоверной информации... птица говорун с планеты Блук

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!