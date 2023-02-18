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Викинги плавали вместе с животными

Источник:
PLoS One
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Фото: Joyce Hill / CC-BY-SA-3.0

Грозные викинги брали в дальние плавания самых разнообразных домашних животных, выяснили археологи.

Так, скандинавские воины использовали на своих лодках котов — скорее всего, чтобы те защищали корабельные запасы еды от грызунов. Кроме этого, в этот список недавно вошли собаки, свиньи и даже лошади.

Выводы были сделаны после изучения захоронения в Дербишире (Великобритания), которое осталось от лагеря викингов, которые зимовали в этих местах в 873 году.

Вместе с останками взрослого были обнаружены кости ребенка, собаки, лошади и свиньи. С помощью анализа изотопов стронция исследователи установили, что ребенок большую часть жизни провел в Англии.

При этом взрослый прибыл со Скандинавского полуострова. Более того, собака, лошадь и свинья тоже приплыли из Скандинавии. Находка подтверждает, что викинги путешествовали с целым набором домашних животных.

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