Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого

Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая жена советского певца и актера Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 83 лет.

Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963 году закончила ВГИК, вместе с ней на одном курсе учились будущие режиссеры Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский.

В 1961 году на съемках фильма актриса познакомилась с Высоцким. Они поженились в 1965 году, развелись в 1970-м. Абрамова — мать Аркадия и Никиты Высоцких.

Как актриса Абрамова исполнила роли Эвы Престли в фильме «713-й просит посадку» (1962) и Лены в «Восточном коридоре» (1966), а также в «Красном черноземе» (1977) и телесериале «Середина жизни» (1976).