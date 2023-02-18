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Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого

Источник:
ТАСС
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Людмила Абрамова
Людмила Абрамова
Фото: © пресс-служба президента РФ

Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая жена советского певца и актера Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 83 лет.

Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963 году закончила ВГИК, вместе с ней на одном курсе учились будущие режиссеры Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский.

В 1961 году на съемках фильма актриса познакомилась с Высоцким. Они поженились в 1965 году, развелись в 1970-м. Абрамова — мать Аркадия и Никиты Высоцких.

Как актриса Абрамова исполнила роли Эвы Престли в фильме «713-й просит посадку» (1962) и Лены в «Восточном коридоре» (1966), а также в «Красном черноземе» (1977) и телесериале «Середина жизни» (1976).

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