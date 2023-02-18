Российские банки запустят переводы за рубеж по номеру телефона

Центробанк признал успешным эксперимент по запуску денежных переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей.

В ближайшее время систему масштабируют, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Пока речь идет только о переводах в страны ближнего зарубежья. Для переводов по СБП в другие страны нужна готовность местных регуляторов и наличие похожих платформ.

«Пока работающая платформа в мире есть только одна — в Китае. Других работающих платформ, с кем мы могли бы интегрироваться полноценно, мы не видим, но они развиваются», — уточнила Скоробогатова.

Также Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов по СБП. Сейчас он составляет 100 тысяч рублей в месяц, в случае пересмотра он будет увеличен.

При этом некоторые российские банки уже предоставляют возможность для трансграничных переводов по номеру телефона. Так, Сбер осуществляет переводы за рубеж по номеру телефона с помощью собственной системы.