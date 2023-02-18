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Российские банки запустят переводы за рубеж по номеру телефона

Источник:
«Российская газета»
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Система быстрых платежей
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк признал успешным эксперимент по запуску денежных переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей.

В ближайшее время систему масштабируют, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Пока речь идет только о переводах в страны ближнего зарубежья. Для переводов по СБП в другие страны нужна готовность местных регуляторов и наличие похожих платформ.

«Пока работающая платформа в мире есть только одна — в Китае. Других работающих платформ, с кем мы могли бы интегрироваться полноценно, мы не видим, но они развиваются», — уточнила Скоробогатова.

Также Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов по СБП. Сейчас он составляет 100 тысяч рублей в месяц, в случае пересмотра он будет увеличен.

При этом некоторые российские банки уже предоставляют возможность для трансграничных переводов по номеру телефона. Так, Сбер осуществляет переводы за рубеж по номеру телефона с помощью собственной системы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.