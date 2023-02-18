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Пьяный мужчина попытался выбросить дочь из окна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пьяный житель Минусинска в Красноярском крае попытался выбросить с пятого этажа свою годовалую дочь, сообщается на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 23-летней сожительницей. Требуя от нее примирения, он пригрозил убить свою малолетнюю дочь.

«Не дождавшись согласия сожительницы, злоумышленник взял на руки свою годовалую дочь, подошел к окну комнаты, открыл его и высунул ребенка за пределы квартиры в оконный проем», — говорится в сообщении.

Семья проживает на пятом этаже в многоквартирном доме. Малышку спасла соседка, которая прибежала на шум и вырвала ребенка из рук мужчины, который впоследствии был задержан полицейскими.

По информации региональной прокуратуры, 24-летний мужчина имеет судимость. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «Покушение на убийство малолетнего».

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.