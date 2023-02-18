Евросоюз разругал Сербию за отказ вводить санкции против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал Сербии острое порицание из-за решения Белграда не вводить санкций против России, сообщил сербский президент Александр Вучич.

«Откровенный разговор с Жозепом Боррелем и подготовка к продолжению диалога между Белградом и Приштиной. Сербии вынесли острое порицание за отказ ввести санкции против Российской Федерации», — написал он на своей странице в соцсети по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции.

Вучич ранее уже неоднократно заявлял, что Белград не станет поддерживать антироссийские санкции Запада. Также сербский лидер сообщал, что страна не станет поставлять вооружения на Украину.

Президент Сербии отмечал, что если он выполнит настойчивые требования Евросоюза и США, введя антироссийские санкции, от него немедленно потребуют признать Косово.