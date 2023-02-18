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Евросоюз разругал Сербию за отказ вводить санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг Сербии
Фото: © Sibnet.ru

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал Сербии острое порицание из-за решения Белграда не вводить санкций против России, сообщил сербский президент Александр Вучич.

«Откровенный разговор с Жозепом Боррелем и подготовка к продолжению диалога между Белградом и Приштиной. Сербии вынесли острое порицание за отказ ввести санкции против Российской Федерации», — написал он на своей странице в соцсети по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции.

Вучич ранее уже неоднократно заявлял, что Белград не станет поддерживать антироссийские санкции Запада. Также сербский лидер сообщал, что страна не станет поставлять вооружения на Украину.

Президент Сербии отмечал, что если он выполнит настойчивые требования Евросоюза и США, введя антироссийские санкции, от него немедленно потребуют признать Косово.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.