Китай придумал план урегулирования конфликта на Украине

Китай предложит новый план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран», сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности уточнил, что Пекин готовится представить новое мирное предложение в ближайшие дни, частично оно будет содержать пункты предыдущего плана, который ранее выдвинул лидер КНР Си Цзиньпин.

В документ будут включены предложения об уважении территориальной целостности и суверенитета, следовании целям и принципам Устава ООН, призыв серьезно относиться угрозы в сфере безопасности

Пекин также намерен подчеркнуть, что ядерные войны недопустимы, в них невозможно одержать победу, а также настоятельно заявить о недопустимости атак на атомные электростанции и ядерные объекты.

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь в конце января подчеркивал, что Китай всегда был привержен переговорному процессу и мирному урегулированию украинского кризиса.