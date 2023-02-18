Бразильские футболисты «Зенита» получат российские паспорта

Бразильским футболистам «Зенита» одобрили получение гражданства России — весной Малком и Клаудиньо получат российские паспорта, рассказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

Осенью прошлого года «Зенит» сообщил, что Малком и Клаудиньо решили получить российское гражданство, клуб направил соответствующие письма в Российский футбольный союз и Минспорт.

Тогда подчеркивалась, что инициатива запуска процедуры получения российского гражданства исходила от самих игроков, а клуб ее поддержал. При этом оба футболиста уже заиграны за сборную Бразилии на молодежном уровне.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. 26-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году, его контракт также рассчитан до лета 2027 года.