Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

Частная военная компания «Вагнер» не связана с российской армией, заявил ее основатель Евгений Пригожин.

«Это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет»,— сказал Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЧВК вошла в состав армии России.

Ранее Пригожин рассказал, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных уже завершила полугодовую службу по контракту и была помилована.