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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Евгений Пригожин
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Частная военная компания «Вагнер» не связана с российской армией, заявил ее основатель Евгений Пригожин.

«Это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет»,— сказал Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЧВК вошла в состав армии России.

Ранее Пригожин рассказал, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных уже завершила полугодовую службу по контракту и была помилована.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.