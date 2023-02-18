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Названа главная ошибка при употреблении чая

Источник:
Sibnet.ru
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Чай
Чай
Фото: © Sibnet.ru

Зеленый или черный чай полезен для здоровья, только если пить его без сахара, молока или сливок, рассказала врач-терапевт клиники «Атлас» Ольга Александрова.

Чай не обладает ярко выраженным целебным эффектом, но приносит определенную пользу организму. Так, в черном чае много антиоксидантов, аминокислот и витаминов группы B, пишет «Прайм».

Так, регулярное употребление зеленого чая снижает риск развития онкологических заболеваний, защищает сердце и сосуды. При этом специалисты считают оптимальным количеством три чашки напитка ежедневно.

«Все положительные эффекты касаются влияния чая без добавления сахара или сливок. Их добавление, наоборот, может повысить метаболические риски», — предупредила врач.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

seNkabb

У бабки в в трусах паутиной поросло просто. Чубатые только по подъездам стрелять могут