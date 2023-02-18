Названа главная ошибка при употреблении чая

Зеленый или черный чай полезен для здоровья, только если пить его без сахара, молока или сливок, рассказала врач-терапевт клиники «Атлас» Ольга Александрова.

Чай не обладает ярко выраженным целебным эффектом, но приносит определенную пользу организму. Так, в черном чае много антиоксидантов, аминокислот и витаминов группы B, пишет «Прайм».

Так, регулярное употребление зеленого чая снижает риск развития онкологических заболеваний, защищает сердце и сосуды. При этом специалисты считают оптимальным количеством три чашки напитка ежедневно.

«Все положительные эффекты касаются влияния чая без добавления сахара или сливок. Их добавление, наоборот, может повысить метаболические риски», — предупредила врач.