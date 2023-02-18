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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Экстремальная вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Мощнейшая вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, следует из информации на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Вспышка самого высокого класса X зарегистрирована работающими около Земли рентгеновскими мониторами на аппаратах GOES по резкому росту уровня жесткого излучения на орбите Земли.

На данный момент вспышка классифицирована как X2.2 — она является крупнейшей как минимум с апреля 2022 года, когда последний раз было зарегистрировано событие сравнимой интенсивности.

Помимо экстремальной мощности, вспышка была также исключительно продолжительной — активная взрывная фаза события продолжалась около полутора часов.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезнее могут быть последствия для Земли, отмечают ученые.

Согласно предварительным данным, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли за двое суток, то есть 20 февраля 2023 года на планете ожидается магнитная буря. 

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

seNkabb

У бабки в в трусах паутиной поросло просто. Чубатые только по подъездам стрелять могут