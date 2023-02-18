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Зеленский получил тайное предупреждение Вашингтона

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © The White House

США тайно сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не намерены вечно поддерживать затянувшийся конфликт.

«Чиновники администрации Байдена тихо предупредили Киев, что у американцев мало терпения для бесконечных войн», — пишет издание Federalist, отмечая, что все больше граждан хотят, чтобы власти сосредоточились на внутренних проблемах

Автор статьи указывает, что финансирование прокси-войны за рубежом не является приоритетом для среднестатистического американца. Многие полагают, что дальнейшая отправка оружия только продлевает кризис, а не приближает его разрешение.

Последние опросы показывают, что почти половина жителей США ожидает, что президент Джо Байден поможет Украине начать переговоры с Москвой о мирном урегулировании.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

seNkabb

У бабки в в трусах паутиной поросло просто. Чубатые только по подъездам стрелять могут