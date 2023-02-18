США тайно сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не намерены вечно поддерживать затянувшийся конфликт.

«Чиновники администрации Байдена тихо предупредили Киев, что у американцев мало терпения для бесконечных войн», — пишет издание Federalist, отмечая, что все больше граждан хотят, чтобы власти сосредоточились на внутренних проблемах

Автор статьи указывает, что финансирование прокси-войны за рубежом не является приоритетом для среднестатистического американца. Многие полагают, что дальнейшая отправка оружия только продлевает кризис, а не приближает его разрешение.

Последние опросы показывают, что почти половина жителей США ожидает, что президент Джо Байден поможет Украине начать переговоры с Москвой о мирном урегулировании.