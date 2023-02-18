Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь

России и Украине необходимо прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам, заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.

Китайский дипломат также отметил, что в переговорах должны участвовать США, Евросоюз и НАТО — они обязаны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности.

Позиция Пекина по поводу конфликта на Украине следующая: суверенитет и территориальная целостность всех стран должна соблюдаться. Однако законные интересы всех государств в области безопасности тоже являются приоритетными.

Россия ранее подтвердила, что готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. При этом Кремль подчеркивал, что украинские власти должны учитывать появление в составе России новых территорий.