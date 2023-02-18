АвтоВАЗ выпустил обновленную Lada Niva Legend

АвтоВАЗ собрал первую обновленную Lada Niva Legend с фетровыми подкрылками, цельноформованным ворсовым ковром в салоне и новыми пластиковыми накладками на порогах.

Кузов модернизированной «Нивы» окрасили в фирменный цвет «Несси», для крепления фетровых подкрылков на корпусе приварили специальные шпильки, пишет паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Ожидается, что серийное производство обновленных внедорожников должно стартовать во втором полугодии 2023 года. При этом всего запланировано три этапа модернизации.

В частности, на следующем этапе Lada Niva Legend впервые получит светодиодные подфарники, фонари и электрический корректор фар. Провести его планируется в конце 2023 года.