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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выпустил обновленную Lada Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ собрал первую обновленную Lada Niva Legend с фетровыми подкрылками, цельноформованным ворсовым ковром в салоне и новыми пластиковыми накладками на порогах.

Кузов модернизированной «Нивы» окрасили в фирменный цвет «Несси», для крепления фетровых подкрылков на корпусе приварили специальные шпильки, пишет паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Ожидается, что серийное производство обновленных внедорожников должно стартовать во втором полугодии 2023 года. При этом всего запланировано три этапа модернизации.

В частности, на следующем этапе Lada Niva Legend впервые получит светодиодные подфарники, фонари и электрический корректор фар. Провести его планируется в конце 2023 года.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

seNkabb

У бабки в в трусах паутиной поросло просто. Чубатые только по подъездам стрелять могут