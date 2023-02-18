Илон Маск сделает платной двухфакторную авторизацию в Twitter

Двухфакторная авторизация по SMS в Twitter с 20 марта 2023 года станет доступна только пользователям платной подписки Twitter Blue.

Twitter оправдывает свое решение тем, что пользователи соцсети редко применяют такие методы защиты. На конце 2021 год всеми способами двухфакторной авторизации пользовались только 2,6% пользователей Twitter.

Подписка Twitter Blue на Android стоит 8 долларов в месяц, а на iOS — 11 долларов в месяц. При этом более экзотические способы двухфакторной авторизации — например, при помощи физического ключа безопасности — останутся бесплатными.

Эксперты полагают, что Twitter отказывается от бесплатной двухфакторной авторизации по SMS по причине сокращения финансовых затрат — дело в том, что сейчас за SMS платит именно соцсеть.