НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Илон Маск сделает платной двухфакторную авторизацию в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
486 0
Мобильное приложение Twitter
Фото: © Yuri Samoilov

Двухфакторная авторизация по SMS в Twitter с 20 марта 2023 года станет доступна только пользователям платной подписки Twitter Blue.

Twitter оправдывает свое решение тем, что пользователи соцсети редко применяют такие методы защиты. На конце 2021 год всеми способами двухфакторной авторизации пользовались только 2,6% пользователей Twitter.

Подписка Twitter Blue на Android стоит 8 долларов в месяц, а на iOS — 11 долларов в месяц. При этом более экзотические способы двухфакторной авторизации — например, при помощи физического ключа безопасности — останутся бесплатными.

Эксперты полагают, что Twitter отказывается от бесплатной двухфакторной авторизации по SMS по причине сокращения финансовых затрат — дело в том, что сейчас за SMS платит именно соцсеть.

Еще по теме
Новые способы верификации появились «ВКонтакте»
Соцсеть «Россграм» стала доступна
Spotify окончательно покинет Россию
TikTok внедрит систему страйков как на YouTube
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
17.02.23, 17:09
763
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
1119
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
1674
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
2542
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
1619
0
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
4411
1
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
1584
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
2306
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
3256
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
4292
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Локоть ответил на критику Брыльски в адрес Новосибирска
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.