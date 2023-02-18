Поиски обломков сбитых над США НЛО закончились провалом

Американские военные не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон НЛО. Поиски в настоящее время завершены.

Летчики американских ПВО за последние дни сбили четыре воздушных объекта, при этом принадлежность и назначение трех летательных аппаратов выяснить так и не удалось.

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов», — говорится в заявлении ведомства.

После завершения поисков в районе отменят периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации. При этом поиски третьего объекта в канадской провинции Юкон все еще продолжаются.