Поиски обломков сбитых над США НЛО закончились провалом

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Американские военные не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон НЛО. Поиски в настоящее время завершены.
Летчики американских ПВО за последние дни сбили четыре воздушных объекта, при этом принадлежность и назначение трех летательных аппаратов выяснить так и не удалось.
«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов», — говорится в заявлении ведомства.
После завершения поисков в районе отменят периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации. При этом поиски третьего объекта в канадской провинции Юкон все еще продолжаются.