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Американские сенаторы поддержали передачу Украине истребителей F-16

Источник:
ТАСС
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Истребитель F-16
Фото: © пресс-служба НАТО

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал передачу Киеву истребителей F-16.

«Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы. Мы должны дать украинцам все необходимое, чтобы как можно быстрее выиграть войну», — сказал сенатор.

По словам Макконнелла, союзники по НАТО передают Украине больше вооружений, чем ожидали, однако процесс необходимо ускорить, отбросив бюрократию.

16 февраля группа американских сенаторов уже призвала президента США Джо Байдена поставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты. По их мнению, Вашингтон должен начать обучение украинских пилотов.

Эксперты считают, что США могут передать F-16 Киеву через третьи страны — например, Данию или Нидерланды. Вашингтон уже заявил, что будет приветствовать передачу другими странами истребителей Украине.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

-Керя-

Организацию ООН пора расформировывать и взносы не платить...

seNkabb

У бабки в в трусах паутиной поросло просто. Чубатые только по подъездам стрелять могут