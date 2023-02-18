Американские сенаторы поддержали передачу Украине истребителей F-16

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал передачу Киеву истребителей F-16.

«Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы. Мы должны дать украинцам все необходимое, чтобы как можно быстрее выиграть войну», — сказал сенатор.

По словам Макконнелла, союзники по НАТО передают Украине больше вооружений, чем ожидали, однако процесс необходимо ускорить, отбросив бюрократию.

16 февраля группа американских сенаторов уже призвала президента США Джо Байдена поставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты. По их мнению, Вашингтон должен начать обучение украинских пилотов.

Эксперты считают, что США могут передать F-16 Киеву через третьи страны — например, Данию или Нидерланды. Вашингтон уже заявил, что будет приветствовать передачу другими странами истребителей Украине.