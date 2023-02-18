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Поврежденный «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовой корабль «Прогресс МС-15»
Фото: © Роскосмос

Космический грузовик «Прогресс МС-21» отстыковался от Международной космической станции. Ранее корабль изолировали от МКС после разгерметизации из-за неисправности системы терморегулирования.

«Прогресс МС-21» проработал на МКС более трех месяцев. Он был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а». Корабль доставил больше 2,5 тонны грузов.

Грузовик должен включить двигатели для торможения и схода с орбиты. После этого «Прогресс МС-21» войдет в атмосферу и разрушится. Падение несгоревших элементов ожидается в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Разгерметизация произошла на «Прогрессе МС-21» 11 февраля. Эксперты считают, что это произошло вследствие удара микрометеорита. После этого грузовик изолировали от станции.

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