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Запад назвал главный грех Путина

Источник:
Sibnet.ru
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председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген
председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген
Фото: © securityconference.org

Запад вынужден тратить свои денежные резервы на поддержку Украины вместе того, чтобы использовать их на борьбу с последствиями изменения климата, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, что мы в ситуации, в которой должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона», — сказал он.

По словам Хойсгена в своей вступительной речи, эти деньги можно было потратить куда эффективнее — помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления

Мюнхенская конференция открылась 17 февраля. Второй год подряд в ней не участвует Россия. Центральная тема конференции в 2023 году — кризис на Украине.

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Политика #Мир
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