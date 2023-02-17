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Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitch

Источник:
ТАСС
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Фото: f999999_key / Public Domain Dedication (CC0)

Роскомнадзор допускает полную блокировку стриминговой платформы Twitch в России, однако такое решение должно быть взвешенным, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

Представитель Роскомнадзора напомнил, что за последние два года платформа была неоднократно привлечена к административной ответственности, суд выписал ей многомиллионные штрафы.

«Говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки частичной», — отметил он.

Зайцев подчеркнул при этом, что к таким действиям нужно подходить взвешенно, оценивать риски, которые существуют для российских блогеров, которые пользуются этим ресурсом.

Американский видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр. В основном там транслируется геймплей и киберспортивные турниры.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

orangeraven

Бодливой корове бог рогов не дал...