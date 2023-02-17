Киев объявил о срочной эвакуации жителей Артемовска

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала гражданское население незамедлительно эвакуироваться из Артемовска (Бахмута).

«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: <...> вы должны немедленно эвакуироваться», — приводит ТАСС заявление Верещук.

По данным вице-премьера, в городе остаются 6 тысяч мирных граждан. Украинская сторона вывезла архивы из местных госучреждений.

Сейчас российские силы ведут тяжелые бои за Артемовск. Подразделения ЧВК «Вагнер» сражаются на окраинах города и охватывают его с севера и юга. В скоро будущем населенный пункт будет окружен.