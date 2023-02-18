Врач назвала четыре простых шага к снижению веса к лету

Четыре простых шага помогут быстрее похудеть к лету, они станут стартом на пути к нужному весу, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Врач советует на первых порах не заморачиваться с подсчетом калорий. Сначала взять стандартную порцию и сократите ее на четверть. Когда новый размер порции станет привычным, можно его снова сократить.

«Во время обеда постарайтесь анализировать не экономическую ситуацию в стране, а цвет, запах, вкус и консистенцию того, что у вас в тарелке. Насколько аппетитно выглядит блюдо? Насколько эстетичным оно вам кажется? Внимание к еде помогает насытиться не только желудку, но и голове», —написала в телеграм-канале Павлова.

Третье правило: тщательно жевать пищу. Из плохо пережеванной пищи организму сложнее усвоить питательные вещества — так что вскоре он обнаружит «недостачу» и потребует какой-нибудь перекус.

Последнее правило: отказаться от кофе и чая во время еды кофе и чай содержат химическое вещество танин — он придает напиткам их терпкий вкус, но в то же время разрушает часть важных микро- и макроэлементов пищи. Так что лучше повременить с чаепитием хотя бы час после еды, чтобы все полезные вещества успели усвоиться.