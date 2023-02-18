НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач назвала четыре простых шага к снижению веса к лету

Источник:
Sibnet.ru
413 0
Талия
Фото: © Sibnet.ru

Четыре простых шага помогут быстрее похудеть к лету, они станут стартом на пути к нужному весу, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Врач советует на первых порах не заморачиваться с подсчетом калорий. Сначала взять стандартную порцию и сократите ее на четверть. Когда новый размер порции станет привычным, можно его снова сократить.

«Во время обеда постарайтесь анализировать не экономическую ситуацию в стране, а цвет, запах, вкус и консистенцию того, что у вас в тарелке. Насколько аппетитно выглядит блюдо? Насколько эстетичным оно вам кажется? Внимание к еде помогает насытиться не только желудку, но и голове», —написала в телеграм-канале Павлова.

Третье правило: тщательно жевать пищу. Из плохо пережеванной пищи организму сложнее усвоить питательные вещества — так что вскоре он обнаружит «недостачу» и потребует какой-нибудь перекус.

Последнее правило: отказаться от кофе и чая во время еды кофе и чай содержат химическое вещество танин — он придает напиткам их терпкий вкус, но в то же время разрушает часть важных микро- и макроэлементов пищи. Так что лучше повременить с чаепитием хотя бы час после еды, чтобы все полезные вещества успели усвоиться.

Еще по теме
Элитный спорт «испортил» представление о человеческом теле
Врач назвала вредные для голоса продукты
Стоматологи указали на нехватку лекарств и инструментов
Куда пропала «Виагра» и чем ее заменить?
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
50
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
36
НАТО расстроило Украину отказом дать истребители
26
Бывший советник президента США описал Путина одной фразой
22
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
19
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России