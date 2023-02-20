Началась трехдневная рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя началась в России, с четверга по воскресенье будут выходными днями.

В четверг, 23 февраля — День защитника Отечества. Правительство России решило перенести нерабочие праздничные дни с январских каникул (1 и 8 января выпадали на воскресенье) на пятницу, 24 февраля.

Поэтому, россияне работают с 20 по 22 февраля. С 23 по 26 февраля будут выходные дни. При этом 22 февраля рабочий день будет сокращен на час.

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В этом году неделя с 20 по 26 февраля совпала с масленичной, поэтому можно будет в нерабочие дни отпраздновать не только мужской день, но и напечь блинов.