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Как и когда просить прощения на Прощеное воскресенье в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Церковная служба
Церковная служба
Фото: © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Получить христианское прощение традиционно можно в день Прощеного воскресенья. Как правильно соблюдать этот ритуал, у кого и как просить прощения?

В 2023 году Прощеное воскресенье выпало на 26 февраля. Этот день получил такое название из-за традиции просить прощения в последний день Масленицы (Сырной седмицы), чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.

Существует две версии появления Прощеного воскресенья. В первой Адам лишился рая, нарушив заповедь поста воздержания. Из-за этого была повреждена человеческая природа, которую люди пытаются восстановить.

Вторая идея этого широко распространенного православного ритуала связана с шестой главой Евангелия от Матфея. В ней говорится о чистых мотивах в добродетели.

Как правильно просить прощения

По церковной традиции в день Прощеного воскресенья священники после литургии меняют облачения с белых на траурные черные. После вечерней службы совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику, потом друг к другу со словами: «Прости меня!». Правильный ответ такой: «Бог простит, и меня прости!».

В Прощеное воскресенье нельзя ссориться, ругаться и обижать людей.

В повседневной жизни люди просят прощения друг у друга в произвольной форме. Это тоже приемлемый вариант, отмечает председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников. По его словам, главное в ритуале — искреннее желание попросить прощения.

В современном мире многие просят прощения в мессенджерах. С одной стороны — это нормально, особенно, если человек находится очень далеко. Но если есть такая возможность, ритуал прощения лучше проводить лично, или заменить сообщение телефонным звонком.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!