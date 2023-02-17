Элитный спорт «испортил» представление о человеческом теле

Древние люди не были похожи на современных накаченных спортсменов, но не страдали от этого. В современном же обществе сложилось искаженное представление об идеальном человеческом теле, считает эксперт портала Big Think.

«Глядя на самых быстрых бегунов в мире, мы привыкли считать, что только это считается "правильной" физической активностью. Но наши предки не были похожи на современных накаченных спортсменов, но из-за этого они не переставали охотиться и заниматься собирательством», — отмечает Дэниэл Либерман.

По его словам, каждый из пяти вдохов человека идет на обеспечение работы мозга, другой — печени, третий — мыщц, остальные два — других органов. Человеческий организм тратит большое количество энергии — просто, чтобы продолжать существовать. Только мозг в сутки может расходовать до 500 калорий.

«Жизнь – это весьма энергозатратный процесс. Наши тела потребляют очень много энергии: обычный человек ежедневно тратит примерно 1300, 1400, 1500 или 1600 калорий на обеспечение самых базовых процессов, даже если он больше ничего не делает», — поясняет Либерман.

Тот факт, что тело человека чрезвычайно энергозатратно, объясняет, почему люди предпочитают избегать лишней физической активности. Не нужно ориентироваться на профессиональных спортсменов с их идеальными телами, даже небольшая активность для обычного человека — уже хорошо, советует Либерман.

«Если объяснить это людям, это поможет им избавиться от лишнего стресса», — заключил эксперт.