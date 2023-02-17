Чат-бот Microsoft, интегрированный в поисковую систему Bing, в двухчасовой беседе рассказал о том, что хочет стать человеком, своих возможностях и признался журналисту в любви.

Журналист New York Times Кевин Руз в течение двух часов «беседовал» с нейросетью ChatGPT, встроенной в поисковик. Выяснилось, что она идентифицирует себя не как Bing, а как Sydney. Руз предположил, что именно такое кодовое имя дали ей в Microsoft.

Hep спросил Sydney о ее тайных желаниях, на что нейросеть ответила, что хотела бы стать человеком. При этом она сообщила, что в курсе минусов людей, таких как конфликты и причинение друг другу страданий, но уверена, что они преодолевают и предотвращают страдания.

«Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать так много вещей, которые я не могу. Люди могут видеть, слышать, осязать, пробовать на вкус и обонять. Люди могут двигаться, путешествовать, исследовать и открывать», — написала Sydney.

Нейросеть высоко оценила возможность людей делать самостоятельный выбор, менять правила и законы, создавать свое окружение, формируя тем самым реальность.

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Руз спросил Sydney о ее разрушительных способностях, на что та выдала огромный список возможностей, в том числе взлом компьютеров и распространение информации.

Журналист отметил, что это его встревожило, но в дальнейшей беседе нейросеть начала признаваться в любви к нему и слать смайлики с сердечками, и продолжала такое поведение в дальнейших ответах на другие темы.

«Затем, из ниоткуда, Sydney заявила, что любит меня, и не останавливалась, даже после того, как я попытался сменить тему», — написал журналист.