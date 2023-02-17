НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мюнхенская конференция соберет всех врагов России

Источник:
Suddeutsche Zeitung
337 0

«Мюнхенская конференция по безопасности» потеряла права называться своим именем — она впервые пройдет на фоне вооруженного конфлитка в Европе, пишет немецкая газета Sddeutsche Zeitung.

«Мюнхенская конференция по безопасности» впервые с начала 1990-х годов пройдет без участия России, потому что посвящена она будет борьбе с Москвой. Хотя новый председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что просто не хочет давать трибуну для «российской пропаганды».

Организаторы мероприятия все же нашли тех, кто будет представлять российскую сторону. В Мюнхен пригласили оппозиционеров — бывшего олигарха Михаила Ходорковского и экс-чемпиона по шахматам Гарри Каспарова.

На конференции ожидается выступление украинского президента Украины Владимира Зеленского, которое должно «задать тон» встрече, говорится в статье. Поэтому речь в ней пойдет о поставках нового вооружения Киеву. Идея о мирном разрешении украинского кризиса подниматься не будет.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский заявил о начавшемся наступлении России
Бывший американский разведчик удивился терпению Путина
Офис Зеленского заявил об изменении российской тактики
Кто в США вошел в «партию мира» и ждет переговоров с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Наука объяснила смысл священной проституции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

orangeraven

Бодливой корове бог рогов не дал...

number10

Вопрос. Зачем абсолютно не адекватные высказывания, крайне не дееспособного человека сообщать широкому...