Мюнхенская конференция соберет всех врагов России

«Мюнхенская конференция по безопасности» потеряла права называться своим именем — она впервые пройдет на фоне вооруженного конфлитка в Европе, пишет немецкая газета Sddeutsche Zeitung.

«Мюнхенская конференция по безопасности» впервые с начала 1990-х годов пройдет без участия России, потому что посвящена она будет борьбе с Москвой. Хотя новый председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что просто не хочет давать трибуну для «российской пропаганды».

Организаторы мероприятия все же нашли тех, кто будет представлять российскую сторону. В Мюнхен пригласили оппозиционеров — бывшего олигарха Михаила Ходорковского и экс-чемпиона по шахматам Гарри Каспарова.

На конференции ожидается выступление украинского президента Украины Владимира Зеленского, которое должно «задать тон» встрече, говорится в статье. Поэтому речь в ней пойдет о поставках нового вооружения Киеву. Идея о мирном разрешении украинского кризиса подниматься не будет.