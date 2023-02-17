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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о начавшемся наступлении России

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы начали наступление на нескольких направлениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский и попросил срочного увеличения военной помощи от Запада.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — сказал Зеленский в интервью BBC. Подробностей президент Украины не привел, но ранее он говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара.

Зеленский выразил уверенность, что украинские силы смогут сопротивляться, до тех пор пока сами не начнут контрнаступление. Он отметил, что Украине нужно больше западного оружия, поскольку «оружие — это единственный язык, который понимает Россия».

Минобороны РФ ранее сообщило о прорыве российскими войсками обороны украинских сил в Луганской Народной Республике. По информации военного ведомства, украинские подразделения отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых позиций.

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Оборона #Военная политика #Армия
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