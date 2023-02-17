Зеленский заявил о начавшемся наступлении России

Российские силы начали наступление на нескольких направлениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский и попросил срочного увеличения военной помощи от Запада.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — сказал Зеленский в интервью BBC. Подробностей президент Украины не привел, но ранее он говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара.

Зеленский выразил уверенность, что украинские силы смогут сопротивляться, до тех пор пока сами не начнут контрнаступление. Он отметил, что Украине нужно больше западного оружия, поскольку «оружие — это единственный язык, который понимает Россия».

Минобороны РФ ранее сообщило о прорыве российскими войсками обороны украинских сил в Луганской Народной Республике. По информации военного ведомства, украинские подразделения отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых позиций.