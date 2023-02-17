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Xiaomi привезла в Россию новый 4K ТВ‑стик

Источник:
Sibnet.ru
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Миниприставка Xiaomi TV Stick 4K
Фото: © Xiaomi

Xiaomi анонсировала продажи TV Stick 4K 2023. Это небольшое устройство, напоминающее флешку, позволяет наделить любой телевизор смарт-функциями и используется как замена ТВ-приставкам.

TV Stick 4K 2023 только внешне похож на USB-носитель, на самом деле он вставляется в порт HDMI. Миниприставка позволяет расширить возможности ТВ, например, просматривать фильмы в онлайн-сервисах, посещать веб-страницы или даже играть. 

Устройство получило Android TV 11, поддержку технологий объемного звука Dolby Atmos и Dolby Vision, имеет встроенный «Google Ассистент» и функцию потокового воспроизведения 4К, что позволит смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве.

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Подключение к сети осуществляется по Wi-Fi 2,4 или 5 ГГц, имеется один порт Micro USB для кабеля питания. TV Stick 4K 2023 достаточно энергии от USB телевизора, поэтому он не потребует дополнительной розетки.

Купить TV Stick 4K 2023 можно будет на официальном сайте Xiaomi. Миниприставка стоит 3990 рублей, на начальном этапе продаж в России доступна только подписка на уведомления.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

orangeraven

Бодливой корове бог рогов не дал...