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TCL представила первый гнущийся монитор с IPS‑матрицей

Источник:
Sibnet.ru
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Монитор с изменяемой кривизной Bendable Surface
Фото: © TCL Huaxing

TCL показала монитор Bendable Surface поддерживающий сгибание и выпрямление. Это первая гибкая IPS-матрица, раньше подобные конструкции экранов оснащались только OLED.

Диагональ Bendable Surface составляет 49 дюймов, частота обновления 120 Гц, разрешение «высокое», точных данных производитель не огласил. Кривизна регулируется специальной кнопкой до радиуса 1500R (часть окружности с радиусом 1,5 метра), сообщается на сайте TCL Huaxing.

Монитор разработан как доступное решение, сочетающее офисные и геймерские возможности. Bendable Surface быстро меняет режимы экрана в зависимости от потребности пользователя благодаря удобной кнопке. 

Как выбрать универсальный монитор 

Точная цена Bendable Surface неизвестна. Подобные гибкие модели мониторов от LG и CORSAIR стоят в районе 2000 долларов, сказывается высокая себестоимость OLED дисплея. Модель от TCL ожидается дешевле за счет использования доступного IPS-экрана.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.

orangeraven

Бодливой корове бог рогов не дал...