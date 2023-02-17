Сбер запустит проект по возврату украденных мошенниками средств

Сбербанк запускает проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства», — цитирует ТАСС Кузнецова.

По его словам, уровень надежности данных в Сбере очень высокий, и банк через суды в упрощенном порядке научился возвращать эти деньги.

Он отметил, что срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в дальнейшем его можно будет провести в течение нескольких дней. А согласно «антиотмывочному» закону, деньги на счету банка предполагаемого мошенника можно блокировать на 10 дней.

После блокировки банк может информировать клиента и при получении доверенности и заявления от клиента инициировать процедуру возврата.