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Сбер запустит проект по возврату украденных мошенниками средств

Источник:
ТАСС
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Отделение банка Сбер в Новосибирске
Отделение банка Сбер в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк запускает проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства», — цитирует ТАСС Кузнецова.

По его словам, уровень надежности данных в Сбере очень высокий, и банк через суды в упрощенном порядке научился возвращать эти деньги.

Он отметил, что срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в дальнейшем его можно будет провести в течение нескольких дней. А согласно «антиотмывочному» закону, деньги на счету банка предполагаемого мошенника можно блокировать на 10 дней.

После блокировки банк может информировать клиента и при получении доверенности и заявления от клиента инициировать процедуру возврата.

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