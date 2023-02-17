Вышел финальный трейлер фильма «Джон Уик 4»

Финальный трейлер фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли появился в Сети, мировая премьера картины запланирована на 24 марта.

В трейлере герой Киану Ривза говорит: «Аминь». А затем вступает в схватку за свою свободу и жизнь с полчищем противников.

По сюжету четвертого «Джона Уика», главный герой находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Но прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Кроме Ривза, в фильме снялись Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Рина Саваяма.