НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Красноярские власти закупят 30 самолетов «Ладога» и «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
422 0
Самолет «Ладога»
Самолет «Ладога»
Фото: Merkatolog / CC BY-SA 4.0

Красноярский край может стать базовым регионом для обслуживания новых российских самолетов «Ладога» и «Байкал», сообщил Губернатор края Александр Усс в интервью на краевом телеканале «Енисей».

«Мы обновляем региональный авиапарк, на подходе – два воздушных судна российского производства «Ладога» и «Байкал». Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2. Мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания», – сказал Усс.

Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолетов связано с планами по приобретению для нужд региона десяти «Байкалов» и 20-ти «Ладог». 

Сначала край получит опытный образец «Ладоги» и испытает в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет «КрасАвиа» как серийный для гражданской эксплуатации.

«Байкал» станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. «Ладога» — 44-местный разрабатываемый турбовинтовой самолет. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Серийные поставки запланированы на 2026 год.

Еще по теме
Каннибализацию самолетов узаконили в России
Daily Mail связало ЧП с самолетами в России с санкциями Запада
Минпромторг назвал сроки запуска серийного производства МС‑21
Глава «Аэрофлота» сообщил о неизбежном повышении цен на билеты
смотреть все
Экономика #Авиа #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Наука объяснила смысл священной проституции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
48
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
36
НАТО расстроило Украину отказом дать истребители
26
Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон
26
Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля
26
Бывший советник президента США описал Путина одной фразой