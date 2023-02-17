Красноярские власти закупят 30 самолетов «Ладога» и «Байкал»

Красноярский край может стать базовым регионом для обслуживания новых российских самолетов «Ладога» и «Байкал», сообщил Губернатор края Александр Усс в интервью на краевом телеканале «Енисей».

«Мы обновляем региональный авиапарк, на подходе – два воздушных судна российского производства «Ладога» и «Байкал». Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2. Мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания», – сказал Усс.

Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолетов связано с планами по приобретению для нужд региона десяти «Байкалов» и 20-ти «Ладог».

Сначала край получит опытный образец «Ладоги» и испытает в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет «КрасАвиа» как серийный для гражданской эксплуатации.

«Байкал» станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. «Ладога» — 44-местный разрабатываемый турбовинтовой самолет. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Серийные поставки запланированы на 2026 год.