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Стивен Кинг стал самым издаваемым писателем в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американский писатель Стивен Кинг возглавил список наиболее издаваемых авторов в России в сегменте художественной литературы за 2022 год, указали в рейтинге Российской книжной палаты (РКП).

В 2022 году в России выпустили 204 издания книг Кинга общим тиражом 1,36 миллиона экземпляров. Книги Стивена Кинга издаются многомиллионными тиражами по всему миру. Его произведения с успехом адаптируют для кино и телевидения.

Следом за ним в рейтинге художественной литературы идет Федор Достоевский со 113 выпущенными изданиями книг, общий тираж которых составил 916 тысяч экземпляров. Замыкает тройку английская писательница Агата Кристи, общий тираж — 848 тысяч экземпляров.

Лидером рейтинга среди наиболее издаваемых авторов детской литературы за 2022 год стал Корней Чуковский. На втором месте — Холли Вебб, третье место у Джоан Роулинг.

В обоих списках РКП оказались Александр Пушкин и Лев Толстой. В рейтинге художественной литературы Толстой занимает 11-ю, Александр Пушкин 17-е место.

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