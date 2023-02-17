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Врач назвала вредные для голоса продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Студия звукозаписи
Фото: © Sibnet.ru

Арахис, сухарики и алкоголь вредно влияют на голос, пользу ему приносят чай и сливочное масло, сообщила томский врач сурдолог-оториноларинголог Наталья Петлюк.

Некоторые продукты раздражают слизистую оболочку горла, другие – поддерживают здоровье.

«Вредные продукты для голоса: семечки, арахис, сухарики с приправами и соленые орешки, острые кетчупы, горчица, хрен и приправы, жирное жареное мясо, картофель и чипсы, а также острый фастфуд, ледяные напитки, алкогольные напитки», — сказала врач.

Также на голос плохо влияет курение сигарет, кальяна и вейпа.

Полезные продукты для голоса: теплый сладкий черный чай, нежирное молоко комнатной температуры, сливочное масло, обычная вода.

Только правильное питание, здоровый образ жизни помогут сохранить голос здоровым и красивым на долгие годы.

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