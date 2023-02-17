Врач назвала вредные для голоса продукты

Арахис, сухарики и алкоголь вредно влияют на голос, пользу ему приносят чай и сливочное масло, сообщила томский врач сурдолог-оториноларинголог Наталья Петлюк.
Некоторые продукты раздражают слизистую оболочку горла, другие – поддерживают здоровье.
«Вредные продукты для голоса: семечки, арахис, сухарики с приправами и соленые орешки, острые кетчупы, горчица, хрен и приправы, жирное жареное мясо, картофель и чипсы, а также острый фастфуд, ледяные напитки, алкогольные напитки», — сказала врач.
Также на голос плохо влияет курение сигарет, кальяна и вейпа.
Полезные продукты для голоса: теплый сладкий черный чай, нежирное молоко комнатной температуры, сливочное масло, обычная вода.
Только правильное питание, здоровый образ жизни помогут сохранить голос здоровым и красивым на долгие годы.
GammiPluhНу после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт
А потому что нетy...Чтобы народ за вилы не схватился)
orangeravenБодливой корове бог рогов не дал...
number10Вопрос. Зачем абсолютно не адекватные высказывания, крайне не дееспособного человека сообщать широкому...