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Глобальные пивовары сократили выпуск продукции в России

Источник:
Sibnet.ru
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Пиво на розлив
Фото: © Sibnet.ru

Пивоваренные компании AB InBev Efes и входящая в Carlsberg Group «Балтика» в 2022 году снизили выпуск продукции, а Heineken, напротив, увеличила объемы.

Крупнейшие производители пива в России — AB InBev Efes и «Балтика» — сократили выпуск напитка в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Оптимизация бизнеса транснациональных пивоваренных компаний началась после событий на Украине. Но о дефиците пива в России говорить не приходится — по данным Росалкогольрегулирования, общее производство пива и пивных напитков в прошлом году увеличилось.

Отечественные пивовары наращивают производство. Самым быстрорастущим производителем пива стал МПБК «Очаково». Компания увеличила разлив напитка на 59,2%. В компании отметили, что они стали активнее работать с торговыми сетями, да и спрос потребителей на локальные продукты увеличился.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в 2023 году весь пивной рынок, скорее всего, ждет падение спроса и производства, в том числе из-за отъезда из страны части потребителей и запуска системы маркировки. 

В дальнейшем потребление пива в России, скорее всего, сохранится на прежнем уровне, а региональные пивовары могут продолжить наращивать доли за счет снижения импорта.

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