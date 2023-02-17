Глобальные пивовары сократили выпуск продукции в России

Пивоваренные компании AB InBev Efes и входящая в Carlsberg Group «Балтика» в 2022 году снизили выпуск продукции, а Heineken, напротив, увеличила объемы.

Крупнейшие производители пива в России — AB InBev Efes и «Балтика» — сократили выпуск напитка в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Оптимизация бизнеса транснациональных пивоваренных компаний началась после событий на Украине. Но о дефиците пива в России говорить не приходится — по данным Росалкогольрегулирования, общее производство пива и пивных напитков в прошлом году увеличилось.

Отечественные пивовары наращивают производство. Самым быстрорастущим производителем пива стал МПБК «Очаково». Компания увеличила разлив напитка на 59,2%. В компании отметили, что они стали активнее работать с торговыми сетями, да и спрос потребителей на локальные продукты увеличился.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в 2023 году весь пивной рынок, скорее всего, ждет падение спроса и производства, в том числе из-за отъезда из страны части потребителей и запуска системы маркировки.

В дальнейшем потребление пива в России, скорее всего, сохранится на прежнем уровне, а региональные пивовары могут продолжить наращивать доли за счет снижения импорта.