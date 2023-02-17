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Сурков ответил «да» и «нет» на вопросы о СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Владислав Сурков и Алексей Чеснаков
Владислав Сурков и Алексей Чеснаков
Фото: © t.me/Chesnakov

Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью научному руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову ответил односложно — «да» и «нет» на четыре вопроса о СВО.

«Год назад, за неделю до начала СВО вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?», — спросил в телеграм-канале Чеснаков. Сурков ответил: «Да». Он заявил, что считает действия российской армии эффективными.

«Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?», — спросил Чеснаков. «Нет», ответил Сурков.

Также экс-помощник президента ответил утвердительно на вопрос о том, нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада.

Владислав Сурков был назначен помощником президента в сентябре 2013 года. В 2014 году он стал специальным представителем президента по Донбассу. С 2016 года он участвовал в консультациях о выполнении пунктов Минских договоренностей.

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GammiPluh

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