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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 38 тысяч

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Mahmut Bozarslan (Voice of America)

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тысяч, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции.

«Число погибших в результате мощных землетрясений на прошлой неделе на юге Турции достигло 38 044 человек», — приводит «Интерфакс» данные AFAD.

Число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тысячи, таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тысяч.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6.

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