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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США разрешили Украине наносить удары по Крыму

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — цитирует ТАСС Нуланд. «Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», — сказала она. По ее словам, «это часть обеспечения прочного сдерживания [России]».

При этом замгоссекретаря отвергла позицию о том, что что для Москвы Крым — «красная линия». «Мы считаем Крым Украиной», — заявила Нуланд.

Она отметила, что Вашингтон поддерживает стремление Киева отвоевать Крым. При этом она добавила, что Украине нужно вернуть «значительные территории <...>, прежде чем перейти к вопросу о Крыме».

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

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GammiPluh

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