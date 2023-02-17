США разрешили Украине наносить удары по Крыму

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — цитирует ТАСС Нуланд. «Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», — сказала она. По ее словам, «это часть обеспечения прочного сдерживания [России]».

При этом замгоссекретаря отвергла позицию о том, что что для Москвы Крым — «красная линия». «Мы считаем Крым Украиной», — заявила Нуланд.

Она отметила, что Вашингтон поддерживает стремление Киева отвоевать Крым. При этом она добавила, что Украине нужно вернуть «значительные территории <...>, прежде чем перейти к вопросу о Крыме».