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«Гарри Поттер и проклятое дитя» превратят в фильм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Студия Warner Brothers вернется к вселенной «Гарри Поттера». Стартовала разработка фильма по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя», где в центре событий окажутся сыновья Гарри Поттера и Драко Малфоя.

«В настоящее время Warner Brothers изучают, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран. В настоящее время он находится на стадии становления, и они обсуждают следующие шаги, чтобы продвинуть его», — сообщает The Sun со ссылкой на источник в кинобизнесе.

Уточняется, что студия думала об этим с тех пор, как театральная постановка пьесы имела большой успех. Она шла на сцене Вест-Энда с лета 2016 года. На какое-то время идея отходила на второй план из-за работы над «Фантастическими тварями». Но сейчас этот проект поставлен на паузу из-за слабого успеха в прокате.

Источник издания уточняет, что теперь «есть надежда, что «Проклятое дитя» можно будет превратить в два фильма». Предполагается, что они станут успешнее спектакля.

Создатели хотят вернуть в проект главных звезд оригинального фильма. Особенно – Дэниела Рэдклиффа. Также в фильме хотят увидеть Эмму Уотсон и Руперта Грина. Но вначале инициаторам проекта предстоит согласовать количество фильмов, переработанный сценарий и бюджет.

Ранее Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, говорил, что перезапуск франшизы в виде сериала смог бы максимально более полно передать сюжет книг-первоисточников.

«Гарри Поттер и Проклятое дитя» — пьеса из двух частей. Действие начинается сразу после эпилога книги «Гарри Поттер и Дары Смерти», когда главные герои на вокзале Кингс-Кросс отправляют своих детей в Хогвартс. В поезде младший сын Гарри — Альбус Северус Поттер знакомится с сыном Драко Малфоя — Скорпиусом Малфоем. Пьеса рассказывает об их приключениях, в которых упоминается маховик времени, путешествие в прошлое и попытки изменить уже произошедшее.

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