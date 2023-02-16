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Россиянам продлят ограничение на снятие наличной валюты

Источник:
«Интерфакс»
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Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Возможности для либерализации мер валютного контроля сейчас отсутствуют, ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы будут продлены, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы их сняли достаточно быстро, оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности», — уточнила глава ЦБ.

Основанием для введения ограничений на снятие наличной валюты стало прекращение ее поступления в России. По словам Набиуллиной, это основание осталось, поэтому снимать ограничение не будут. Такой же подход планируется сохранить в отношении лимита на перевод физлицами средств за рубеж.

Центробанк запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой в 10 тысяч долларов сроком с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Впоследствии это ограничение было продлено до 9 марта 2023 года.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

GammiPluh

какое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...

CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.