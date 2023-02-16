Украина пообещала «демонтировать» Россию

Россия по итогам боевых действий «будет демонтирована» как государство и потеряет свои земли, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам украинского чиновника, Киев не намерен сдавать территории, которые считает исконно своими, а России, напротив, придется отказаться от своих земель ради безопасности в регионе, передает РИА Новости.

«В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира», — сказал Данилов и пообещал, что к лету 2023 года ситуация на передовой будет уже совсем другой.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины ранее заявил, что Киев должен уничтожить опасные для ВСУ военные объекты на территории России, невзирая на позицию западных стран.