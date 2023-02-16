НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries объявил войну фальшивым скидкам

Источник:
Sibnet.ru
344 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries внедрит новый алгоритм расчета скидок, который позволит скрывать от покупателей фальшивые предложения продавцов, сообщает пресс-служба площадки.

Раньше магазины могли вводить покупателей в заблуждение, поскольку первоначальная стоимость, относительно которой рассчитывается скидка, указывалась продавцом на свое усмотрение.

Некоторые магазины завышали ее, «накручивая» размер скидки. Новый алгоритм следит, чтобы первоначальная стоимость товара не была выше фактической цены, по которой товар продавался в течение предыдущей календарной недели.

При этом для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены минимум на 5%. Отображение скидок в новом формате уже реализовано для покупателей из ряда регионов России. До 1 марта алгоритм внедрят для всех клиентов.

Еще по теме
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
Стоматологи указали на нехватку лекарств и инструментов
Поставки «Виагры» в Россию приостановлены
Роспотребнадзор потребовал запретить продажу вейпов на OZON
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Наука объяснила смысл священной проституции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
43
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
36
НАТО расстроило Украину отказом дать истребители
26
Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон
26
Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля