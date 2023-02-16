Wildberries объявил войну фальшивым скидкам

Маркетплейс Wildberries внедрит новый алгоритм расчета скидок, который позволит скрывать от покупателей фальшивые предложения продавцов, сообщает пресс-служба площадки.

Раньше магазины могли вводить покупателей в заблуждение, поскольку первоначальная стоимость, относительно которой рассчитывается скидка, указывалась продавцом на свое усмотрение.

Некоторые магазины завышали ее, «накручивая» размер скидки. Новый алгоритм следит, чтобы первоначальная стоимость товара не была выше фактической цены, по которой товар продавался в течение предыдущей календарной недели.

При этом для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены минимум на 5%. Отображение скидок в новом формате уже реализовано для покупателей из ряда регионов России. До 1 марта алгоритм внедрят для всех клиентов.