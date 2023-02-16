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Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию

Источник:
EUobserver
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Туалет
Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз намерен запретить вывоз в Россию «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров» в рамках десятого пакета антироссийских санкций.

Основной целью торгового эмбарго является прекращение продаж высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в российских системах вооружения, однако в этот пакет войдут и «символические предметы», пишет EUobserver со ссылкой на проекты документов.

Так, в пакет входят электроника, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры и редкоземельные минералы. Предлагается ввести запрет на экспорт светодиодов, вилочных погрузчиков, кирпичей, шин, конопляной пряжи, каминных горшков.

В нем также впервые указаны восемь иранских фирм, которые будут добавлены к запрету на экспорт товаров двойного назначения для поставок беспилотных летательных аппаратов в Россию.

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Экономика #Торговля
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mosquito__2010

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А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

GammiPluh

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CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.