Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию

Евросоюз намерен запретить вывоз в Россию «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров» в рамках десятого пакета антироссийских санкций.
Основной целью торгового эмбарго является прекращение продаж высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в российских системах вооружения, однако в этот пакет войдут и «символические предметы», пишет EUobserver со ссылкой на проекты документов.
Так, в пакет входят электроника, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры и редкоземельные минералы. Предлагается ввести запрет на экспорт светодиодов, вилочных погрузчиков, кирпичей, шин, конопляной пряжи, каминных горшков.
В нем также впервые указаны восемь иранских фирм, которые будут добавлены к запрету на экспорт товаров двойного назначения для поставок беспилотных летательных аппаратов в Россию.
mosquito__2010Только в США можно забабахать фейк с пробиркой, убить на основании него два миллиона иракцев и тебе за...
А потому что нетy...Чтобы народ за вилы не схватился)
GammiPluhкакое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...
CaRdanКонечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.