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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Офис Зеленского заявил об изменении российской тактики

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы изменили тактику, в том числе, стали использовать фальшивые цели, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели», — цитирует РИА Новости Ермака.

Он подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.

Тема: Военная операция на Украине
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