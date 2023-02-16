Офис Зеленского заявил об изменении российской тактики

Российские силы изменили тактику, в том числе, стали использовать фальшивые цели, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели», — цитирует РИА Новости Ермака.

Он подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.