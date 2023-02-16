Топ-5 самых дорогих покупок в играх

Отдать за виртуальную планету целое состояние или купить розовую собаку за пару миллионов — любите ли вы игры так, как любят их те, кто тратит тысячи долларов на прокачку персонажей?

Если вам интересны достижения в мире виртуальной реальности и высоких технологий, загляните в журнал «Цифровой Океан». На его страницах — актуальные новости, экспертные статьи, аналитика, интервью с модными блогерами, репортажи, исследования, обзоры трендов, сложные темы, рассказанные простым языком.

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Золотой танк

Стоимость: 12 888 йен (около 134 тысячи рублей)

Боевую машину, украшенную драконами, можно было приобрести на серверах World of Tanks. Любопытно, что точно такой же золотой танк продавали в России за 5500 рублей. Так что наши соотечественники смогли купить коллекционный трофей без особого ущерба для бюджета.

Фото: © предоставлено журналом «Цифровой Океан»

Булава с аукциона

Стоимость: 14 тысяч долларов (примерно 982 тысячи рублей)

Стать обладателем орудия, которое способно нанести большой ущерб врагу в Diablo 3, можно было через игровой аукцион. После торгов его итоговая цена составила почти 1 миллион рублей — неплохо для фанатов кастомного онлайн-оружия. Помимо своей силы, такая булава имеет эксклюзивный дизайн.

Меч Кунг Фу

Стоимость: 16 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей)

Человек, который пожелал остаться неизвестным, купил коллекционный меч в бета-версии The Age of Wushu («Легенды Кунг Фу»). Игровой мир ее так и не увидел, а у кого-то в итоге остался очень дорогой и бесполезный трофей.

Фото: © предоставлено журналом «Цифровой Океан»

Боевая розовая собака

Стоимость: 38 тысяч долларов или примерно 2,6 миллионов рублей

Довольно высокая стоимость этого персонажа из Dota2 вполне оправдана: розовый пес-талисман возник как случайный баг и стал уникальным явлением для этой игровой вселенной. Кто-то из геймеров выложил за розовую пламенную собаку (Ethereal Flames Pink War Dog) круглую сумму.

Планета с готовым бизнесом

Стоимость: 6 миллионов долларов (примерно 420 миллионов рублей)

Стать обладателем целой игровой планеты Calypso из игры Entropia Universe мог каждый, у кого есть несколько свободных миллионов долларов. В итоге ее выкупила компания SEE Virtual Worlds вместе со всеми жителями, их работой и платежами. Кстати, игра считается самой дорогой по стоимости объектов. Например, Луна там стоит около 15 тысяч долларов, а ночной клуб около 300 тысяч долларов, причем реальных, а не виртуальных.

Россия занимает не последнее место в мире по заработкам и тратам в компьютерных играх. В нашей стране киберспорт имеет официальный статус, это впечатляющая индустрия со своими законами и звездами.

Журнал «Цифровой Океан» изучил отечественный рынок гейминга и сделал подборку самых популярных и прибыльных игр на PC. Читайте «Цифровой Океан» — чтобы знать, в каких дисциплинах можно стать чемпионом и много зарабатывать.